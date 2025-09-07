В США отреагировали на самую большую атаку России по Украине с начала войны

Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог заявил, что произошедшая 7 сентября массированная атака России по Украине не свидетельствует о готовности Владимира Путина заканчивать войну дипломатическим путем. По его словам, из-за действий Кремля ситуация может выйти из под контроля.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Кит Келлог отреагировал на рекордную массированную атаку по Украине и подчеркнул, что Россия усугубляет эскалацию в конфликте.

"Опасность любой войны заключается в эскалации. Россия, похоже, обостряет ситуацию, прибегнув к наибольшему нападению за всю войну, которое поразило офисы Кабинета Министров Украины в Киеве. Я был с их премьер-министром Юлией Свириденко две недели назад в этом здании", — написал Келлог на платформе X.

Спецпредставитель Трампа отметил, что такие действия Кремля могут привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, Келлог подчеркнул, что Трамп хочет закончить войну в Украине, в то время как Путин послал четкий сигнал о нежелании к дипломатическому разрешению конфликта.

"История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну. Нападение не было сигналом того, что Россия хочет дипломатически прекратить эту войну", — добавил Келлог.

В ночь на 7 сентября Россия атаковала Украину 823 дронами и ракетами, что стало самой большой атакой с начала войны. Это впервые, когда Россия использовала более 800 воздушных средств для ударов по Украине. Под атакой РФ оказались такие города как Киев, Одесса, Харьков, Сумы и другие. Кроме того, в столице Россия атаковала Кабмин.

