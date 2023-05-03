В США отреагировали на информацию о покушении на Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не могут проверить подлинность сообщений Российской Федерации об ударах украинских беспилотников по Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

3 мая администрация президента РФ заявила, что якобы два украинских дрона совершили ночную атаку по резиденции Владимира Путина в Кремле. В Москве заявляют, что украинские силы пытались ликвидировать российский диктатор.

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США отреагировали на российские обвинения в сторону Украины, однако затруднились ответить, действительно ли украинские службы могли ударить беспилотниками по Кремлю.

"Мы просто не знаем", — сказал госсекретарь США Энтони, отвечая на вопросы журналистов об инциденте в Кремле.

Другой чиновник США сообщил, что Соединенные Штаты не были информированы о возможной атаке украинских сил.

"Что бы ни произошло, предварительного предупреждения не было", — сказал представитель США CNN, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

Другой чиновник США сказал CNN, что они все еще работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации президента Украины отреагировали на обвинения Кремля. Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что Россия использует привычные методы для нагнетания ситуации перед празднованием Дня Победы.

Также "Комментарии" писали, что депутат-коллаборационист из Крыма призывает ударить по резиденции Зеленского.