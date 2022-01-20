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В США ответили, какие действия России сочтут вторжением на территорию Украины

В Госдепартаменте США рассказали, когда применят санкции против России и что сочтут вторжением

сегодня, 09:38
Автор:

Козлова Альбіна
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США сочтут вторжением в Украину пересечение границы российскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 19 января.

В США ответили, какие действия России сочтут вторжением на территорию Украины

США назвали, что будет считать вторжением, фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря администрации Байдена Джен Псаки, об этом президент Соединенных штатов сообщил ранее Владимиру Путину. В случае вторжения будет дан быстрый, жесткий и единый ответ США и их союзникам.

Кроме того, она отметила, что Джо Байден сообщал о других агрессивных действиях, которые может совершать Кремль по отношению к Украине и среди них кибератаки и военизированные тактики. В отношении таких действий РФ Штаты и союзники также не заставят себя ждать с решительным, взаимным и единым ответом на акты российской агрессии.

Ранее в речи представитель Госдепартамента США сообщил, что Соединенные штаты видят угрозу наступления России на Украину с севера в феврале во время военных учений российских и белорусских формирований в Беларуси.

Кроме того, в госдепартаменте считают, что на конституционный референдум в Беларуси будут вынесены вопросы, которые можно интерпретировать как фактическое разрешение разместить российские гарнизонные формирования и ядерные боеголовки на белорусской территории.

Известно, что США планируют применить санкции к четырем пророссийским агентам в Украине. Планируется заморозить активы этих людей. Государственный департамент и министерство финансов отказались от комментариев. Представитель США отметил, что сейчас ведется работа по выявлению прокремлевских источников дезинформации и недопущению дестабилизации в Украине.

Как сообщал портал, в Пентагоне сообщили, что будет рассмотрен вопрос передачи разведывательных данных украинскому правительству, если Россия начнет наступление.


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
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Олег

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