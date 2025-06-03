В США ответили на угрозы Медведева из-за спецоперации "Паутина"

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Slava Kot
Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на угрозы заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвавшего переговоры в Стамбуле способом продолжить войну против Украины. По словам Грэма, Россия признала, что не заинтересована в окончании войны.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: Reuters
Линдси Грэм на платформе X прокомментировал угрозы Медведева после украинской атаки беспилотниками по российским аэродромам. Американский сенатор считает заявление Медведева редким моментом правдивости со стороны России.
Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил Украине возмездием за спецоперацию "Паутина", в которой была поражена треть стратегической авиации и носителей крылатых ракет России.
Экс-президент РФ добавил, что переговоры в Стамбуле служат целям России для "полного уничтожения" Украины и победы Москвы на войне. По словам Медведева, российские войска продолжат наступление на украинские территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на предложение о встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.
Также "Комментарии" писали, что в России назвали два условия для новых переговоров в Стамбуле.
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