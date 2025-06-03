В США ответили на угрозы Медведева из-за спецоперации "Паутина"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на угрозы заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвавшего переговоры в Стамбуле способом продолжить войну против Украины. По словам Грэма, Россия признала, что не заинтересована в окончании войны.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: Reuters

Линдси Грэм на платформе X прокомментировал угрозы Медведева после украинской атаки беспилотниками по российским аэродромам. Американский сенатор считает заявление Медведева редким моментом правдивости со стороны России.

"Приветствую господина Медведева с редким случаем честности, который выразила российская пропагандистская машина. Я благодарен вам за то, что вы дали миру понять, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире", – написал Грэм.

Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил Украине возмездием за спецоперацию "Паутина", в которой была поражена треть стратегической авиации и носителей крылатых ракет России.

"Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать надо — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", — заявил Медведев.

Экс-президент РФ добавил, что переговоры в Стамбуле служат целям России для "полного уничтожения" Украины и победы Москвы на войне. По словам Медведева, российские войска продолжат наступление на украинские территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на предложение о встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали два условия для новых переговоров в Стамбуле.