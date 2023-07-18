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В США ответили, планируют ли блокаду Черного моря из-за срыва РФ "зернового соглашения"

Джон Кирби заявил, что США не планируют военную блокаду Черного моря

сегодня, 08:28
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день Вашингтон не рассматривает возможность организовать военную блокаду в Черном море на фоне решения руководства РФ об отказе пролонгации "зернового соглашения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

В США ответили, планируют ли блокаду Черного моря из-за срыва РФ "зернового соглашения"

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Журналисты поинтересовались в Кирби, может ли быть вариант, что США предложит Украине выход из сложившейся ситуации в задействовании "какого-то эскорта". То есть, когда корабли с продовольствием будут проходить Черным морем вместе с военными кораблями. Таким образом отбивая у россиян желания атаковать эти судна.


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"Вы предлагаете нам просто попытаться провести блокаду — эффективную военную блокаду в Черном море... Нет, это не тот вариант, который активно рассматривается, которым мы активно занимаемся", — отметил Кирби.

Отметим, официальный Вашингтон назвал решение России прекратить свое участие в зерновой сделке недобросовестным, призвав Москву вернуться к участию в зерновом соглашении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия заявила, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Она перестанет функционировать с 18 июля, спустя почти год работы. Президент Турции Реджеп Эрдоган, ранее довольно жестко отбивающий подобные российские удары по соглашению, в этот раз сказал всего лишь, что намерен обсудить зерновую сделку во время ожидающегося визита Путина в Турцию, а также по телефону. И не исключил, что возобновление работы зернового коридора возможно еще до начала августа. О чем говорит происходящее? Есть ли рычаги влияния на РФ – или мир пойдет на ее очередной шантаж? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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