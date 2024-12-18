В США ответили, знали ли о плане Киева по ликвидации важного российского генерала

17 декабря в Москве был ликвидирован российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В администрации Байдена уверяют, что Соединенные Штаты не причастны к этому убийству. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны", — сказал спикер.

По словам Мэтью Миллера, ликвидированный генерал был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.

"Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия", — добавил представитель Госдепа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В Кремле уже отреагировали на это событие, угрожая ответом "киевскому режиму". Еще раньше 12 декабря в Москве был ликвидирован Михаил Шатский — заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела программного обеспечения. Он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69, используемых войсками РФ для ударов по Украине. А еще раньше 9 декабря в Донецке взорвался автомобиль, в котором находился начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков, в которой произошел теракт против военнопленных ВСУ. О чем говорят эти и ряд других событий? Могут ли они повлиять на желание ближайшего окружения Путина продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



