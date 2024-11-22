В США озвучили новые детали о противопехотных минах для Украины, которые запрещены в 160 странах мира

Пентагон заявил, что предоставленные американские противопехотные мины для Украины будут применены только на территории Украины. Также в Минобороны США указали причину передачи Украине спорного вооружения.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга ответила на вопрос о противопехотных минах, которые были отправлены в Украину. По ее словам, Украина дала свои гарантии, что это оружие будет использовано исключительно на украинских территориях.

"Украинцы дали нам свои заверения, что они собираются использовать их только в Украине. Мы предлагаем — разные варианты типа мин", — сказала Сингх.

Также спикер Пентагона объяснила, почему США решили предоставить Украине новое вооружение. По словам Сингх, такая необходимость возникла из-за смены тактики со стороны армии РФ.

"Я думаю, что важно отметить, что причина, почему мы предоставляем мины, состоит в том, как изменилось поле боя и борьба со временем, так и мы. Они не ведут свои наступления механизированными силами", — сказала Сингх.

Сингх также подтвердила, что противотанковые мины были включены в последний пакет помощи Украине от США.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что россияне в наступлениях больше полагаются на человеческие ресурсы и идут в мясные штурмы, а не на собственную технику, поэтому возникла необходимость для Украины в противопехотных минах. Остин также объяснил, что эти мины "недолговечны" и самоуничтожаются. Таким образом, несмотря на запрет 160 стран на использование этих мин, они представляют меньший риск для гражданского населения, чем обычные противопехотные мины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне прокомментировали звонок из Кремля перед запуском "Орешника" по Украине.

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