В США озвучили новые детали о противопехотных минах для Украины, которые запрещены в 160 странах мира

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Slava Kot
Пентагон заявил, что предоставленные американские противопехотные мины для Украины будут применены только на территории Украины. Также в Минобороны США указали причину передачи Украине спорного вооружения.
Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников
Заместитель председателя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга ответила на вопрос о противопехотных минах, которые были отправлены в Украину. По ее словам, Украина дала свои гарантии, что это оружие будет использовано исключительно на украинских территориях.
Также спикер Пентагона объяснила, почему США решили предоставить Украине новое вооружение. По словам Сингх, такая необходимость возникла из-за смены тактики со стороны армии РФ.
Сингх также подтвердила, что противотанковые мины были включены в последний пакет помощи Украине от США.
Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что россияне в наступлениях больше полагаются на человеческие ресурсы и идут в мясные штурмы, а не на собственную технику, поэтому возникла необходимость для Украины в противопехотных минах. Остин также объяснил, что эти мины "недолговечны" и самоуничтожаются. Таким образом, несмотря на запрет 160 стран на использование этих мин, они представляют меньший риск для гражданского населения, чем обычные противопехотные мины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне прокомментировали звонок из Кремля перед запуском "Орешника" по Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на новую баллистическую ракету РФ, ударившую по Украине.
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