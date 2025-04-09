Американцы начали закупаться товарами первой необходимости из-за введения пошлин Дональдом Трампом, сообщает The Independent.

Граждане США скупают товары. Фото из открытых источников

По информации издания, граждане США покупают товары в двойном количестве, а также товары более дешевых брендов и продукцию с длительным сроком годности.

Как отмечает издание, люди боятся пустых полок магазинов, возникших во время пандемии, когда сбои в цепочках поставок привели к дефициту продуктов и инфляции.

Как сообщает Bloomberg, Amazon отменил заказы на множество товаров, произведенных в Китае и других азиатских странах.

По словам источников агентства, заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другую продукцию от нескольких поставщиков Amazon аннулировали после объявленного Трампом решения о введении таможенных тарифов на импорт из более 180 стран и территорий, в том числе из Китая, Вьетнама и Таиланда.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Государственного департамента США Темми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль Китая в поддержке российской агрессии.