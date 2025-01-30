В США паника из-за яиц: Трамп не выполнил очередное обещание

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал снизить цены на многие продукты питания в первый же день вступления в должность президента США. Однако теперь демократы критикуют Трампа, по их словам, вместо борьбы с инфляцией он начал депортировать нелегалов в то время, как в США цены продолжают расти.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

В августе 2024 года Дональд Трамп провел пресс-конференцию в окружении упакованной пищи, мяса, продуктов, специй, молока и яиц. Где дал очередное обещание своим избирателям.

"Когда я выиграю, я немедленно снижу цены, начиная с первого дня", — сказал тогда Трамп.

Как пишет CNN, это было обещание, которое Трамп постоянно повторял во время предвыборной кампании. Издание указывает, что эти слова стали весомыми для многих избирателей из-за инфляции, которая привела к резкому росту цен в последние годы.

Демократы в письме к президенту США написали, что, несмотря на ряд исполнительных действий, обещания Трампа по цене остались невыполненными.

"Вместо этого вы сосредоточились на массовых депортациях и помиловании нападающих 6 января, включая тех, кто напал на полицейских Капитолия. Вашим единственным действием по расходам был исполнительный приказ, содержащий лишь малейшее упоминание о ценах на пищевые продукты, а не одну конкретную политику в отношении их снижения", — говорится в письме, подписанном 21 демократом Конгресса.

Демократы указывают, что Трамп "отказывается" от этих обещаний, признавая, что снизить цены будет сложно. Вице-президент Джей Ди Вэнс отреагировал на эту критику и заявил, что "цены упадут, но это займет немного времени".

CNN указывает, что американцы особенно жалуются на рост цен на яйца. В декабре 2024 года цены на яйца выросли более чем на 36% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена дюжины яиц в США составила 4,15 доллара в декабре против 3,65 доллара в ноябре. Однако уже в январе 2025 года в некоторых магазинах яйца стоили рекордные для США 8 долларов.

Считается, что цены на яйца выросли в результате ограничившего предложение из-за птичьего гриппа, а также увеличения спроса из-за паники по росту цен. В некоторых магазинах в США стали продавать не более двух упаковок яиц в одни руки. Кроме того, из-за продолжающейся засухи в США также растут цены на мясо и ожидают скачок цен на кофе из-за суровой погоды в Южной Америке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США.