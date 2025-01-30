В США паника из-за яиц: Трамп не выполнил очередное обещание

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Slava Kot
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал снизить цены на многие продукты питания в первый же день вступления в должность президента США. Однако теперь демократы критикуют Трампа, по их словам, вместо борьбы с инфляцией он начал депортировать нелегалов в то время, как в США цены продолжают расти.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
В августе 2024 года Дональд Трамп провел пресс-конференцию в окружении упакованной пищи, мяса, продуктов, специй, молока и яиц. Где дал очередное обещание своим избирателям.
Как пишет CNN, это было обещание, которое Трамп постоянно повторял во время предвыборной кампании. Издание указывает, что эти слова стали весомыми для многих избирателей из-за инфляции, которая привела к резкому росту цен в последние годы.
Демократы в письме к президенту США написали, что, несмотря на ряд исполнительных действий, обещания Трампа по цене остались невыполненными.
Демократы указывают, что Трамп "отказывается" от этих обещаний, признавая, что снизить цены будет сложно. Вице-президент Джей Ди Вэнс отреагировал на эту критику и заявил, что "цены упадут, но это займет немного времени".
CNN указывает, что американцы особенно жалуются на рост цен на яйца. В декабре 2024 года цены на яйца выросли более чем на 36% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена дюжины яиц в США составила 4,15 доллара в декабре против 3,65 доллара в ноябре. Однако уже в январе 2025 года в некоторых магазинах яйца стоили рекордные для США 8 долларов.
Считается, что цены на яйца выросли в результате ограничившего предложение из-за птичьего гриппа, а также увеличения спроса из-за паники по росту цен. В некоторых магазинах в США стали продавать не более двух упаковок яиц в одни руки. Кроме того, из-за продолжающейся засухи в США также растут цены на мясо и ожидают скачок цен на кофе из-за суровой погоды в Южной Америке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США.
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