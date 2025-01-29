В США планируют депортировать мигрантов в СССР

Иммиграционная и таможенная службы (ICE) США опубликовала документ об операциях по принудительному исполнению и выдворению мигрантов. Согласно этому документу США планируют высылать мигрантов в страны, из которых они прибыли. Однако некоторые мигранты имеют гражданство несуществующих стран – СССР, Югославии и Чехословакии.

Депортация в США

После инаугурации Дональд Трамп начал выполнять свое обещание изгнать мигрантов из страны, которое он называет "крупнейшей операцией по депортации в американской истории". Fox News получили документ о депортации от властей США по состоянию на ноябрь 2024 года. Согласно ему в США находится 1,4 миллиона неграждан, получивших окончательные распоряжения о депортации от Иммиграционной и таможенной службы.

"Правительство США считает, что каждая страна обязана принять возвращение своих граждан и граждан, не имеющих права оставаться в Соединенных Штатах", – говорится в документе ICE.

Однако в список попали также несуществующие страны: СССР – 337, Югославия – 845 и Чехословакия – 254.

Депортация мигрантов из США по странам. Иммиграционная и таможенная службы

Также в списке ICE на депортацию из США оказались 1862 гражданина Украины. Однако больше всего людей на депортацию из четырех латиноамериканских стран:

— Гондурас – 261 651

— Гватемала – 253 413

— Мексика – 252 044

— Сальвадор – 203 822

Всего в документе от ICE зафиксировано 1 445 549 человек на депортацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп приступил к массовой депортации мигрантов из Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали, что Польша планирует массовую депортацию своих граждан из США после заявлений Трампа.