Согласно документу Министерства обороны США, трансгендерные военнослужащие должны быть исключены из армии, если не получат специальное разрешение. В представленном в суд документе министерство фактически запрещает им поступать на службу в армию, а также продолжать службу.

Капитан армии США Дженнифер Пис, солдат-трансгендер. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп в январе подписал распоряжение по трансгендерным военнослужащим. В нем говорится, что мужчина, идентифицирующий себя как женщина, "не отвечает смирению и самоотверженности, которых требует армейская служба".

В феврале Министерство обороны США заявило, что больше не будет принимать в армию трансгендерных людей и не будет проводить или оплачивать процедуры, связанные с изменением пола у военнослужащих. Новый документ идет еще дальше относительно соответствующих ограничений.

"Военная служба военнослужащими и претендентами на военную службу, которые имеют текущий диагноз или историю гендерной дисфории или имеют симптомы, соответствующие гендерной дисфории, несовместима с военной службой", — говорится в заявлении.

Таким образом, Пентагон должен до 26 марта создать процедуру идентификации военнослужащих, являющихся трансгендерами, а до 25 июня уволить трансгендерных военных.

"Служба этих лиц не отвечает лучшим интересам Вооруженных сил и явно не отвечает интересам национальной безопасности", – говорится в документе.

В армии США насчитывается около 2,1 миллиона военнослужащих, и около 1,3 миллиона из них находятся на действительной службе. Сейчас в США у 4240 военнослужащих действительной службы, гвардии и резерва диагностирована гендерная дисфория – это дистресс, который человек испытывает из-за несоответствия его гендерной идентичности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Венса о возможном размещении войск США в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США финансировали программу исследования трансгендерных мышей и обезьян.