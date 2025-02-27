logo

BTC/USD

84171.64

ETH/USD

2293.87

LTC/USD

124.54

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США планируют уволить со службы одну группу военных
commentss НОВОСТИ Все новости

В США планируют уволить со службы одну группу военных

В США планируют уволить со службы тысячи трансгендерных военных.

27 февраля 2025, 14:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Согласно документу Министерства обороны США, трансгендерные военнослужащие должны быть исключены из армии, если не получат специальное разрешение. В представленном в суд документе министерство фактически запрещает им поступать на службу в армию, а также продолжать службу.

В США планируют уволить со службы одну группу военных

Капитан армии США Дженнифер Пис, солдат-трансгендер. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп в январе подписал распоряжение по трансгендерным военнослужащим. В нем говорится, что мужчина, идентифицирующий себя как женщина, "не отвечает смирению и самоотверженности, которых требует армейская служба".

В феврале Министерство обороны США заявило, что больше не будет принимать в армию трансгендерных людей и не будет проводить или оплачивать процедуры, связанные с изменением пола у военнослужащих. Новый документ идет еще дальше относительно соответствующих ограничений.

"Военная служба военнослужащими и претендентами на военную службу, которые имеют текущий диагноз или историю гендерной дисфории или имеют симптомы, соответствующие гендерной дисфории, несовместима с военной службой", — говорится в заявлении.

Таким образом, Пентагон должен до 26 марта создать процедуру идентификации военнослужащих, являющихся трансгендерами, а до 25 июня уволить трансгендерных военных.

"Служба этих лиц не отвечает лучшим интересам Вооруженных сил и явно не отвечает интересам национальной безопасности", – говорится в документе.

В армии США насчитывается около 2,1 миллиона военнослужащих, и около 1,3 миллиона из них находятся на действительной службе. Сейчас в США у 4240 военнослужащих действительной службы, гвардии и резерва диагностирована гендерная дисфория – это дистресс, который человек испытывает из-за несоответствия его гендерной идентичности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Венса о возможном размещении войск США в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США финансировали программу исследования трансгендерных мышей и обезьян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/Politics/transgender-us-service-members-separated-military-pentagon-memo/story?id=119239214
Теги:

Новости

Все новости