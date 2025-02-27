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Slava Kot
Согласно документу Министерства обороны США, трансгендерные военнослужащие должны быть исключены из армии, если не получат специальное разрешение. В представленном в суд документе министерство фактически запрещает им поступать на службу в армию, а также продолжать службу.
Капитан армии США Дженнифер Пис, солдат-трансгендер. Фото: AP
Президент США Дональд Трамп в январе подписал распоряжение по трансгендерным военнослужащим. В нем говорится, что мужчина, идентифицирующий себя как женщина, "не отвечает смирению и самоотверженности, которых требует армейская служба".
В феврале Министерство обороны США заявило, что больше не будет принимать в армию трансгендерных людей и не будет проводить или оплачивать процедуры, связанные с изменением пола у военнослужащих. Новый документ идет еще дальше относительно соответствующих ограничений.
Таким образом, Пентагон должен до 26 марта создать процедуру идентификации военнослужащих, являющихся трансгендерами, а до 25 июня уволить трансгендерных военных.
В армии США насчитывается около 2,1 миллиона военнослужащих, и около 1,3 миллиона из них находятся на действительной службе. Сейчас в США у 4240 военнослужащих действительной службы, гвардии и резерва диагностирована гендерная дисфория – это дистресс, который человек испытывает из-за несоответствия его гендерной идентичности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Венса о возможном размещении войск США в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в США финансировали программу исследования трансгендерных мышей и обезьян.
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