В США по совету Маска начали объявлять живых людей «мертвыми»

В США Служба социального страхования (SSA), сократила выплаты более 6000 латиноамериканским иммигрантам, официально объявив их "мертвыми".

Илон Маск

По словам официального представителя Белого дома , передача более 6000 имен иммигрантов — преимущественно латиноамериканцев и испаноязычных — в базу данных "умерших" людей должна "оказать давление на иммигрантов без документов, чтобы они покинули страну".

Объявленные "мертвыми" иностранцы де-факто лишатся своих прав на любые льготы и социальное существование в Соединенных Штатах, пояснили источники, близкие к администрации Белого дома.

Отмечается, что семизначный номер социального страхования является подлинным удостоверением личности в Соединенных Штатах, позволяющим работать, получать зарплату, иметь банковский счет, арендовать жилье или бизнес, платить налоги и выполнять многочисленные административные процедуры.

После того, как мигрантов объявили "мертвыми", они будут вынуждены разорвать все связи со своим работодателем, арендодателем и банком.

Согласно сообщениям прессы, идею назвать мигрантов "мертвыми" предложила Комиссия по эффективности правительства (DOGE) во главе с мультимиллиардером Илоном Маском, которая борется с государственными расходами. The New York Times, ссылаясь на административные документы, утверждает, что начальная группа из 6300 иммигрантов, осужденных преступников и подозреваемых в терроризме, была размещена в этой базе данных умерших людей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что федеральные иммиграционные агенты задержали 37 человек во время рейда на кровельное предприятие в северной части штата Вашингтон. Правоохранители загнали всех в помещение на заднем дворе, где сверяясь со списком и фотографиями, обнаруживали лиц без документов и забирали их.



