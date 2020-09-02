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В США подали самый массовый иск против McDonald's

Заявители утверждают, что подвергались расовой дискриминации со стороны McDonald's

сегодня, 13:06
Автор:

Елена Волкова

В США 52 темнокожих экс-владельца франшизы McDonald's подали коллективный иск против компании. Заявители утверждают, что подвергались расовой дискриминации со стороны руководства сети быстрого питания. Об этом пишет Reuters.

Афроамериканцы говорят, что компания настаивала на том, чтобы они открывали свои рестораны в районах с высоким уровнем преступности, тем временем белокожие коллеги запускали бизнес в куда более престижных районах. В результате, рестораны заявителей приносили меньший доход. Более того, по словам чернокожих предпринимателей, McDonald's не предоставляла им финансовую поддержку, а ее политику заявители окрестили "финансовыми самоубийственными миссиями". 

В США подали самый массовый иск против McDonald's

Бизнесмены, которым принадлежало около 200 ресторанов, настаивают на компенсации финансового ущерба в размере по $4-5 млн каждому.

Напомним, популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, работая в карантинном режиме, создала яркую каллаборацию со всемирно известным брендом Adidas. 


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