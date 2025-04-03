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В США полицейские ворвались на предприятие и вывезли всех работников-мигрантов на автобусах

В США взялись за предпринимателей, у которых нелегально работают мигранты

сегодня, 13:26
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Ткачик Олеся

В среду федеральные иммиграционные агенты задержали 37 человек во время рейда на кровельное предприятие в северной части штата Вашингтон.

В США полицейские ворвались на предприятие и вывезли всех работников-мигрантов на автобусах

Депортация из США

В частности известно, что представители Департамента внутренней безопасности США и Таможенно-пограничной службы прибыли на склад компании Mt. Baker Roofing в городе Беллингем, недалеко от границы с Канадой, около 7:30 утра.

"Они появились с пистолетами в руках, словно собирались в нас стрелять, как мы преступники", – рассказал один из работников, Томас Фуэрте.

По его словам, стражи порядка загнали всех в помещение на заднем дворе, где, сверяясь со списком и фотографиями, обнаруживали лиц без документов и забирали их.

Фуэрте сообщил, что задержанные были вывезены на двух автобусах. За его 12-летний стаж в компании он никогда не видел подобных рейдов.

Представитель ICE Дэвид Йост объяснил, что обыск проводился в рамках уголовного расследования по нелегальному трудоустройству иностранцев. Он отметил, что все 37 задержанных "пытались устроиться на работу, используя поддельные документы или ложную информацию о своем миграционном статусе".

Компания Mt. Baker Roofing в своем заявлении заверила, что "полностью сотрудничает с властью" и в то же время стремится, чтобы ее работники "относились к ним справедливо и с уважением в соответствии с законом".

За первые 50 дней президентства Дональда Трампа ICE осуществила 32 809 арестов, что в среднем составило 656 задержаний в день – вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на это, массовые депортации, которые Трамп обещал в своей предвыборной кампании, пока не проходят. Президент избегает масштабных рейдов на заводах и предприятиях, подобных тем, которые проводились в его первую каденцию и при администрации Джорджа Буша-младшего.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , скольких украинцев планируют депортировать из США.




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Источник: https://apnews.com/article/immigration-raid-bellingham-washington-roofing-company-73dfd3d3ca1af12503108616f3726e12
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