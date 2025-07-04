Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна выразила поразительную причину, по которой США могут прекратить военную помощь Украине. В своем сообщении в сети X она заявила, что Соединенные Штаты не будут оказывать оружие из-за якобы притеснений Украинской православной церкви Московского патриархата. Таким образом, Луна открыто обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пообещав прекращение финансирования военной поддержки.

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"Я могу пообещать, что вы не получите финансирование на оружие", – подчеркнула она.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заверил, что военная помощь в Украине продолжается. Выступая на авиабазе Эндрюс, он ответил на вопросы журналистов о возможной остановке поставок вооружения. По словам американского лидера, поддержка Киева продолжается, хотя объем переданного оружия уже чрезвычайно велик.

"Мы продолжаем помогать, поставки не прекращены. Мы предоставили очень много оружия, работаем с Украиной, чтобы поддержать его. Но еще не прекращали поставки", — подчеркнул Трамп.

В то же время, он обвинил своего предшественника, Джо Байдена, в чрезмерном распределении американских ресурсов, заявив, что тот "истощил страну" из-за поставок вооружения за границу. Президент также отметил, что у США должны быть достаточные запасы для собственной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон резко выступил против политики Дональда Трампа в отношении России и ее диктатора Владимира Путина. В сообщении на платформе X он подверг сомнению эффективность нынешнего подхода президента США к РФ, отметив, что он провалился и нуждается в немедленном изменении.