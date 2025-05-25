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В США после массированного удара РФ по Украине предлагают перейти от слов к действиям

Дон Бэйкон после масштабных атак России отверг идею мирных переговоров с Кремлем.

25 мая 2025, 23:15
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Лиля Воробьева

После масштабной ракетной атаки России по территории Украины конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон выступил с заявлением о необходимости честного подхода, максимального усиления поддержки Украины оружием и введения жесточайших санкций против России. По его словам, дипломатические усилия не влияют на президента РФ Владимира Путина.

В США после массированного удара РФ по Украине предлагают перейти от слов к действиям

Конгресс США (фото из открытых источников)

Ответный комментарий Бейкон обнародовал на своей странице в социальной сети Х.

Свое сообщение он сделал после обнародования информации о количестве дронов и ракет, которые РФ применила против Украины в ночь с 24 на 25 мая.

"Настало время для честности. Мирные переговоры не оказывают никакого влияния на Путина", — подчеркнул Бейкон.

Конгрессмен убежден, что Россия не откажется от своих планов, поскольку президент Путин стремится покорить Украину.

"Его (Путина — ред.) цель — доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", — подчеркнул он.

Бейкон призвал администрацию США и ее партнеров принять решительные меры.

"США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом", — заявил американский политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Келлог отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к кафирам. Спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине, в частности, по столице — Киеву. В своем заявлении он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Невыборочные убийства женщин и детей ночью в их домах — это явное нарушение Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защитить невиновных", — заявил Келлог.



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Источник: https://x.com/RepDonBacon/status/1926614576201638214
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