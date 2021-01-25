В США после вакцинации от коронавируса умер человек

Язык
Coinspot 25.01.2021
BTC/USD
33445.74
ETH/USD
1425.77
LTC/USD
145.14
НБУ 25.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
В штате Калифорния, расположенном на
западе США, произошел смертельный случай после вакцинации от коронавируса. Об
этом информирует издание CBS Sacramento, ссылаясь на офис шерифа округа
Плэйсер.
В Калифорнии спустя несколько часов после вакцинации от коронавируса умер человек - фото: из открытых источников
По информации источника, 21 января местному жителю, у которого в декабре был положительный тест на коронавирус, была проведена вакцинация. Спустя несколько часов после этого он умер. По данному факту было начато расследование. В полиции отмечают, что делать выводы о причинах смерти пока рано. Доказательств того, что человек скончался из-за прививки, на данный момент нет. В офисе шерифа также сообщили, что вакцинация проводилась не в отделе здравоохранения округа Плейсер. К слову, о том, какая именно вакцина была введена умершему, остается неизвестным.
Факт смерти после
прививки от COVID-19 очень насторожил многих калифорнийцев. Один из них, по имени Бритни
Такер, заявил, что хотел бы защитить от вируса свою девятилетнюю дочь, но
теперь очень опасается делать ей прививку, услышав новость о смерти человека
после вакцинации. А другие, такие
как Эрик Парра, говорят, что никогда и не планировали её делать, так как неуверенны,
что за столько короткое время можно было создать качественную вакцину.
Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Дином Блумбергом из
Калифорнийского университета в Дэвисе отметил, что тысячи испытуемых были
обследованы до утверждения каждой вакцины. Кроме того, медики в обязательном
порядке предупреждают каждого пациента о побочных эффектах. Смерть, которая
произошла спустя некоторое время после вакцинации, могла произойти по ряду
других причин.
Сегодня, 25 января, будет проведено вскрытие погибшего после прививки от COVID-19 жителя Калифорнии. После этого станет известна точная причина смерти. В Департамент общественного здравоохранения Калифорнии заявили, что они очень серьезно относятся к подобным случаям. Поэтому сделают всё возможное, чтобы как можно скорее выяснить, что произошло на самом деле.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19, а также о самом опасном возрасте, в котором украинцы болеют и умирают от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости