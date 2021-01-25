В США после вакцинации от коронавируса умер человек

В штате Калифорния, расположенном на западе США, произошел смертельный случай после вакцинации от коронавируса. Об этом информирует издание CBS Sacramento, ссылаясь на офис шерифа округа Плэйсер.

В Калифорнии спустя несколько часов после вакцинации от коронавируса умер человек - фото: из открытых источников

По информации источника, 21 января местному жителю, у которого в декабре был положительный тест на коронавирус, была проведена вакцинация. Спустя несколько часов после этого он умер. По данному факту было начато расследование. В полиции отмечают, что делать выводы о причинах смерти пока рано. Доказательств того, что человек скончался из-за прививки, на данный момент нет. В офисе шерифа также сообщили, что вакцинация проводилась не в отделе здравоохранения округа Плейсер. К слову, о том, какая именно вакцина была введена умершему, остается неизвестным.

Факт смерти после прививки от COVID-19 очень насторожил многих калифорнийцев. Один из них, по имени Бритни Такер, заявил, что хотел бы защитить от вируса свою девятилетнюю дочь, но теперь очень опасается делать ей прививку, услышав новость о смерти человека после вакцинации. А другие, такие как Эрик Парра, говорят, что никогда и не планировали её делать, так как неуверенны, что за столько короткое время можно было создать качественную вакцину.



Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Дином Блумбергом из Калифорнийского университета в Дэвисе отметил, что тысячи испытуемых были обследованы до утверждения каждой вакцины. Кроме того, медики в обязательном порядке предупреждают каждого пациента о побочных эффектах. Смерть, которая произошла спустя некоторое время после вакцинации, могла произойти по ряду других причин.

Сегодня, 25 января, будет проведено вскрытие погибшего после прививки от COVID-19 жителя Калифорнии. После этого станет известна точная причина смерти. В Департамент общественного здравоохранения Калифорнии заявили, что они очень серьезно относятся к подобным случаям. Поэтому сделают всё возможное, чтобы как можно скорее выяснить, что произошло на самом деле.

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