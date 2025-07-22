В США поставили ЕС ультиматум для наказания РФ: о чем идет речь

Соединенные Штаты призвали Евросоюз следовать их примеру по введению 100%-ных пошлин на импорт российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии для CNBC.

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"Каждая страна, которая покупает санкционную российскую нефть, может быть обложена дополнительными пошлинами до 100%. Мы советуем европейским партнерам следовать нашему подходу, если мы введем такие тарифы", — подчеркнул Бессент.

Он также добавил, что в следующих раундах переговоров между США и Китаем будут обсуждаться подпадающие под санкции закупки Китаем нефти из России и Ирана.

"Торговля между США и Китаем находится на стабильном уровне, и мы можем начать дискуссии по другим вопросам. Китай является крупным покупателем санкционной иранской и российской нефти", – подчеркнул министр.

В июле президент Дональд Трамп выразил недовольство усилением обстрелов украинских городов Россией и дал Кремлю 50 дней для достижения мира с Киевом. Если Россия не прекратит агрессию, США грозятся ввести 100%-ные вторичные пошлины против стран, продолжающих покупать нефть у России, среди которых Китай, Индия и Бразилия.

Кроме того, Трамп готов поддержать законопроект, предусматривающий 500%-ные пошлины на страны, финансирующие российскую войну, покупая у нее нефть. Это может оказать большое влияние на Китай, Индию и Турцию.

Недавно Кремль согласился на третий раунд мирных переговоров с Киевом, который намечен на 23 июля в Стамбуле. Украина ставит перед собой две главные задачи в этих переговорах.

Как уже писали "Комментарии", озвученная Дональдом Трампом формула "50 дней" может являться сигналом изменения подходов во внешней политике США в отношении войны в Украине. Как отметил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак в эфире "Эспрессо", речь идет не о точной дате, а скорее об условном периоде, который позволит реализовать новую модель поддержки Киева через европейских союзников.