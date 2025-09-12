В США поставили Орбану и Фицо жесткий ультиматум через РФ: это нужно сделать немедленно

Министр энергетики США Крис Райт призвал страны Евросоюза, до сих пор закупающие российские энергоресурсы, полностью прекратить такое сотрудничество. Вместо этого он предложил увеличить импорт американского сжиженного природного газа. Как сообщает Politico, во время визита в Брюссель Райт провел переговоры с европейскими чиновниками по усилению энергетического партнерства между США и ЕС. Основная цель — уменьшить финансовые потоки в Москву, поддерживающие ее агрессию против Украины.

Фото: из открытых источников

"Европейскому Союзу следует закупать энергоносители у союзников, а не у режима, ведущего войну", — подчеркнул представитель администрации Дональда Трампа.

Райт также предостерег, что без изменений в газовом законодательстве ЕС импорт американского LNG может быть затруднен, что противоречит стратегическим интересам обеих сторон.

На прямой вопрос журналистов о том, есть ли Венгрия и Словакия — блокирующие инициативы Брюсселя по сокращению зависимости от российского газа — разорвать энергетические связи с Кремлем, Райт ответил:

"Да, безусловно. Мы стремимся к полному вытеснению российского газа с европейского рынка. И президент Трамп, и наши европейские партнеры заинтересованы в прекращении этой кровавой войны".

Он также подчеркнул, что ограничение финансовых возможностей России является одним из самых эффективных способов приблизить к завершению конфликта.

"Чем сильнее мы сможем ударить по источникам финансирования военной машины РФ, тем безопаснее будет для всех", — добавил Райт.

Кроме газа он обратил внимание на еще одну сферу — атомную энергетику, призвав страны ЕС прекратить использование российских ядерных технологий. По его словам, в качестве альтернативы следует использовать разработки из США или европейских партнеров.

Как уже писали "Комментарии", завершение войны против России в ближайшее время ожидать не стоит — Украине следует готовиться к длительному противостоянию, которое может продолжаться, по меньшей мере, еще два года.