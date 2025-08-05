В США поставили жесткий ультиматум по поводу войны в Украине: есть только один вариант

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время интервью для Bloomberg TV заявил, что война в Украине не завершится на поле боя – единственным путем ее прекращения является дипломатическое разрешение конфликта. В то же время, дипломат подчеркнул, что к этому Россию нужно заставить.

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"На поле боя нет решения этой войны", – подчеркнул он, добавив, что Соединенные Штаты нацелены на формирование условий, при которых Кремль будет вынужден сесть за стол переговоров.

По словам Витакера, решающую роль в ослаблении позиций Москвы могут сыграть вторичные санкции – ограничения, направленные против третьих стран, торгующих с Россией. В частности, речь идет о государствах, активно закупающих российскую нефть, несмотря на глобальные санкционные ограничения.

"Президент Трамп видит ситуацию такой, какой она есть. Вторичные санкции и тарифы против тех, кто оплачивает эту войну – таких как Китай, Индия и Бразилия – это очевидный следующий шаг, чтобы положить конец этой войне", – заявил посол.

Витакер также признал, что Россия уже адаптировалась к традиционным санкциям, научившись их обходить. Поэтому удар по ключевому источнику ее доходов – экспорту энергоносителей – является критически важным инструментом влияния на Кремль. Посол подтвердил, что США и дальше будут предоставлять Украине помощь для самообороны. Он сообщил, что в рамках новой инициативы европейские страны НАТО будут закупать американское вооружение и передавать его Киеву. Такой механизм, по словам Витакера, укрепит обороноспособность Украины и создаст условия, при которых Россия будет вынуждена изменить свою позицию.

Как уже писал портал "Комментарии", российские войска продолжают непрерывно наступать в Херсонской области, пытаясь продвинуться, однако украинские защитники решительно отражают их атаки. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, враг стремится получить преимущество на островах в регионе, поэтому регулярно наносит авиаудары.