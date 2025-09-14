Скандал в США: предлагают "принудительную смертельную инъекцию" для бездомных и психбольных

В Соединенных Штатах разгорелся скандал после заявления телеведущего канала Fox News Брайана Килмида. Во время эфира программы Fox & Friends он призвал к смертной казни бездомных с психическими расстройствами, предложив "принудительную смертельную инъекцию" как способ решения проблемы.

Инцидент произошел утром 10 сентября в ходе обсуждения резонансного убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Подозреваемым в убийстве стал бездомный мужчина с диагнозом шизофрения и 14 предварительными арестами. Соведущие дискутировали о безопасности общественного транспорта, кризисе беспризорности и проблемах психиатрической помощи в США.

Один из ведущих Лоуренс Джонс отметил необходимость принудительного лечения для людей с психическими болезнями и бездомных. В этот момент его перебил другой ведущий Брайан Килмид, предложивший неоднозначное решение.

"Или принудительная смертельная инъекция", – сказал Килмид, а после одобрения своего предложения от соведущих добавил – "просто убейте их".

Заявление ведущего Fox News повлекло за собой резкую волну критики в США. Конгрессмен от Вирджинии Дон Байер написал в X свою реакцию.

"Среди бездомных в Америке более миллиона детей и десятки тысяч ветеранов. Никто не заслуживает того, чтобы его убивали из-за болезни или бедности", — отметил Байер.

Активистка Шеннон Уоттс подчеркнула, что призывы к массовым убийствам в прайм-тайм эфире создают опасный прецедент для медиа, а основательница консервативного издания The Bulwark Сара Лонгвелл кратко написала: "Боже мой. Что происходит?"

В свою очередь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ответил библейской цитатой.

"Кто закрывает ухо свое от крика нищего, тот и сам зовет, но не получит ответа", — отреагировал Ньюсом.

Убийство украинской беженки стало одной из ключевых тем в США в последние недели. Ирина Заруцкая приехала в страну после начала полномасштабной войны в Украине и была убита бездомным Декарлосом Брауном в поезде.

