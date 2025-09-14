Скандал в США: предлагают "принудительную смертельную инъекцию" для бездомных и психбольных

Рубрики
В Соединенных Штатах разгорелся скандал после заявления телеведущего канала Fox News Брайана Килмида. Во время эфира программы Fox & Friends он призвал к смертной казни бездомных с психическими расстройствами, предложив "принудительную смертельную инъекцию" как способ решения проблемы.
Брайан Килмид призвал к казни бездомных с психическими расстройствами
Инцидент произошел утром 10 сентября в ходе обсуждения резонансного убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Подозреваемым в убийстве стал бездомный мужчина с диагнозом шизофрения и 14 предварительными арестами. Соведущие дискутировали о безопасности общественного транспорта, кризисе беспризорности и проблемах психиатрической помощи в США.
Один из ведущих Лоуренс Джонс отметил необходимость принудительного лечения для людей с психическими болезнями и бездомных. В этот момент его перебил другой ведущий Брайан Килмид, предложивший неоднозначное решение.
Заявление ведущего Fox News повлекло за собой резкую волну критики в США. Конгрессмен от Вирджинии Дон Байер написал в X свою реакцию.
Активистка Шеннон Уоттс подчеркнула, что призывы к массовым убийствам в прайм-тайм эфире создают опасный прецедент для медиа, а основательница консервативного издания The Bulwark Сара Лонгвелл кратко написала: "Боже мой. Что происходит?"
В свою очередь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ответил библейской цитатой.
Убийство украинской беженки стало одной из ключевых тем в США в последние недели. Ирина Заруцкая приехала в страну после начала полномасштабной войны в Украине и была убита бездомным Декарлосом Брауном в поезде.
