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В США предложили выпустить 250 долларов с изображением Трампа

Конгрессмен-республиканец предложил выпустить купюру номиналом 250 долларов с изображением Трампа

27 февраля 2025, 12:17
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Недилько Ксения

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон объявил о намерении подать законопроект, предусматривающий выпуск 250-долларовой купюры с изображением действующего президента Дональда Трампа.

В США предложили выпустить 250 долларов с изображением Трампа

Иллюстративное фото

Об этом политик заявил в своем аккаунте в соцсети Х.

Уилсон назвал причиной этого шага "байденфляцию", которая, по его словам, "разрушила экономику и заставляет американцев носить с собой больше наличных денег".

Уилсон также назвал Трампа самым "ценным президентом".

Предложение Уилсона при этом вряд ли будет реализовано, оно противоречит американскому закону, запрещающему размещать портреты живых людей на банкнотах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио отметил стратегию по связям России и Китая, отметив, что Вашингтон стремится ослабить их связи, но без провоцирования конфликта между ядерными государствами. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их (россиян – ред.) от отношений с китайцами. Я также не думаю, что пребывание Китая и России на шее друг у друга полезно для глобальной стабильности, поскольку они обе являются ядерными государствами", – говорится в материале.

Некоторые аналитики считают, что Дональд Трамп сближается с Россией, чтобы поссорить ее с Китаем – так называемый "обратный Никсон". 53 года назад президент США Ричард Никсон посетил Китай, что ослабило влияние Москвы и приблизило Пекин к Вашингтону, изменив мировой баланс сил на десятилетия.



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