В США приготовились возвращать обратно оружие, предназначенное для Украины: детали

Пентагон подготовил меморандум, согласно которому определенные виды оружия и военного оборудования, предназначенные для Украины, могут быть возвращены обратно на американские склады. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Оружие США. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что этот радикальный шаг приведет к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для Украины, будут направлены на восполнение американских запасов оружия.

Издание отметило, что меморандум подготовил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, известный противник поставок оружия Украине.

Ранее часть этого меморандума стала достоянием общественности, когда Пентагон выдал запрет на крупную поставку оружия Украине. Партия на то время уже была в Польше. Тогда в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, фактически аннулировав запрет. Он пообещал продолжить поставки оборонительного оружия Украине и объявил о соглашении с НАТО о поставке Украине дополнительного оружия на миллиарды долларов, произведенного США, но оплаченного Европой.

Однако, как обратили внимание журналисты, меморандум Колби в целом остается в силе и содержит ранее неизвестное положение, позволяющее Пентагону перенаправлять оружие обратно в американские арсеналы, созданные специально для Украины в рамках финансируемой Конгрессом программы "Инициатива по содействию безопасности Украины".

Интересно, что Сенат буквально на днях выделил еще $800 млн USAI в рамках ежегодного бюджетного законопроекта Пентагона. Однако источники CNN сообщили, что пока неясно, будет ли выпущенное на эти деньги оружие отправлено Украине в соответствии с новой политикой Пентагона.

