Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм подверг резкой критике Венгрию и Словакию за продолжение импорта российской нефти. По его словам, обе страны могут столкнуться с последствиями, если не перестанут поддерживать Кремль финансово.
Линдси Грэм. Фото из открытых источников
Линдси Грэм в соцсети Х подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прав, когда требует от европейских союзников полностью отказаться от закупок энергоносителей из России, в том числе и российской нефти.
Однако республиканец отмечает, что две страны в ЕС и дальше активно покупают российскую нефть. По его словам, если они не слезут с российской энергетической иглы, то столкнутся с последствиями.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы, но только при условии, что все союзники присоединятся к такому шагу.
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо называют "друзьями Трампа" в Европе, поскольку они разделяют схожие политические взгляды и риторику, в частности консервативные ценности, скептицизм относительно ЕС и критику помощи Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обещает новые санкции против России, но предлагает нереальные условия их выполнения.
Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили России полным коллапсом, который заставит Путина пойти на переговоры.