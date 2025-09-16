logo

В США пригрозили "друзьям Трампа", покупающим российскую нефть
commentss НОВОСТИ Все новости

В США пригрозили "друзьям Трампа", покупающим российскую нефть

Линдси Грэм подверг критике Венгрию и Словакию за закупку российской нефти и пригрозил серьезными последствиями.

16 сентября 2025, 13:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм подверг резкой критике Венгрию и Словакию за продолжение импорта российской нефти. По его словам, обе страны могут столкнуться с последствиями, если не перестанут поддерживать Кремль финансово.

В США пригрозили "друзьям Трампа", покупающим российскую нефть

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в соцсети Х подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прав, когда требует от европейских союзников полностью отказаться от закупок энергоносителей из России, в том числе и российской нефти.

"Президент США Дональд Трамп прав, требуя от Европы прекратить покупать российскую нефть. Хорошая новость состоит в том, что Европа уже существенно сократила свои закупки нефти и газа из РФ", — пишет Грэм.

Однако республиканец отмечает, что две страны в ЕС и дальше активно покупают российскую нефть. По его словам, если они не слезут с российской энергетической иглы, то столкнутся с последствиями.

"Но теперь все зависит от Венгрии и Словакии. Я ожидаю, что они возьмут на себя обязательство помочь нам прекратить это кровопролитие. Если нет – последствия будут неизбежны", – пригрозил сенатор.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы, но только при условии, что все союзники присоединятся к такому шагу.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо называют "друзьями Трампа" в Европе, поскольку они разделяют схожие политические взгляды и риторику, в частности консервативные ценности, скептицизм относительно ЕС и критику помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обещает новые санкции против России, но предлагает нереальные условия их выполнения.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили России полным коллапсом, который заставит Путина пойти на переговоры.



Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1967718886331355410
