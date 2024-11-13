В США пригрозили России из-за войск КНДР на войне в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отреагируют на решение России привлечь северокорейских солдат к войне в Украине. Также Блинкен обещает, что нынешняя администрация продолжит поддержку Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с главой НАТО Марком Рютте, с которым обсудил ситуацию на войне в Украине, в частности, участие в боевых действиях войск КНДР в Курской области.

"Развертывание северокорейских войск для помощи России в войне в Украине требует и получит твердый ответ", — сказал Блинкен.

По словам Блинкена, он с генсеком НАТО обсудил постоянную поддержку Украины, в частности, перед тем, как пост президента США займет Дональд Трамп. Как поясняет государственный секретарь США, действующая администрация "продолжит поддерживать все, что мы делаем для Украины", чтобы обеспечить ее эффективную борьбу в следующем году или вести мирные переговоры с Россией с позиции силы.

"Байден будет использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали за последние четыре года, то есть укреплять этот альянс", — сказал Блинкен и добавил, что США работают над отправкой Украине всей помощи, которую они пообещали к инаугурации Трампа, что запланирована на 20 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США впервые подтвердили прямую вовлеченность войск КНДР в войну в Украине. Представитель Госдепа США Ведант Патель указал, что солдаты из Северной Кореи были переброшены из восточных регионов РФ в Курскую область.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал Пита Хегсета будущим министром обороны США. Что он говорил об Украине.