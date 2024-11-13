В США пригрозили России из-за войск КНДР на войне в Украине

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Slava Kot
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отреагируют на решение России привлечь северокорейских солдат к войне в Украине. Также Блинкен обещает, что нынешняя администрация продолжит поддержку Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с главой НАТО Марком Рютте, с которым обсудил ситуацию на войне в Украине, в частности, участие в боевых действиях войск КНДР в Курской области.
По словам Блинкена, он с генсеком НАТО обсудил постоянную поддержку Украины, в частности, перед тем, как пост президента США займет Дональд Трамп. Как поясняет государственный секретарь США, действующая администрация "продолжит поддерживать все, что мы делаем для Украины", чтобы обеспечить ее эффективную борьбу в следующем году или вести мирные переговоры с Россией с позиции силы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США впервые подтвердили прямую вовлеченность войск КНДР в войну в Украине. Представитель Госдепа США Ведант Патель указал, что солдаты из Северной Кореи были переброшены из восточных регионов РФ в Курскую область.
Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал Пита Хегсета будущим министром обороны США. Что он говорил об Украине.
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