В США пригрозили России полным коллапсом: это заставит Путина пойти на переговоры
В США пригрозили России полным коллапсом: это заставит Путина пойти на переговоры

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона вместе с ЕС довести экономику России до "полного коллапса" из-за новых санкций.

7 сентября 2025, 18:10
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов совместно с европейскими партнерами ввести новые санкции против России, чтобы довести ее экономику до "полного коллапса". По его словам, это вынудит российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры.

В США пригрозили России полным коллапсом: это заставит Путина пойти на переговоры

Скотт Бессент в эфире телеканала NBC News заявил, что США планируют расширить давление на Москву, в том числе путем введения вторичных санкций и тарифов против стран, продолжающих покупать российскую нефть.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры подражали нам", — подчеркнул Бессент.

Министр финансов США подчеркнул, что сейчас идет своеобразное "соревнование на выносливость" между украинской армией и российской экономикой. Однако под давлением Вашингтона и Брюсселя у Москвы будет немного шансов.

"Сейчас мы соперничаем между тем, как долго смогут продержаться украинские военные, и как долго сможет продержаться российская экономика? И если США и Европейский Союз смогут вмешаться, ввести больше санкций, вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе, и это вынудит Путина сесть за стол переговоров", – сказал Бессент.

В прошлом месяце администрация Дональда Трампа ввела 50-процентные тарифы на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупку российской нефти. Это одни из самых высоких пошлин, которые США применяли против иностранного государства в последние годы.

Комментарии Бессента раздались на фоне новой масштабной атаки России. Лишь за несколько часов до его выступления РФ нанесла самый мощный с начала войны авиаудар по Украине. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, а в Киеве было повреждено правительственное здание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на рекордную атаку России и напомнил об обещании Трампа ввести санкции против РФ.

Также "Комментарии" писали, что США впервые за три десятилетия начали закупать куриные яйца из России, а также ослаблять другие ограничения, в том числе на бриллианты.



Источник: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/treasury-secretary-us-eu-collapse-russian-economy-tariffs-bessent-rcna229616
