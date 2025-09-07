В США пригрозили России полным коллапсом: это заставит Путина пойти на переговоры

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов совместно с европейскими партнерами ввести новые санкции против России, чтобы довести ее экономику до "полного коллапса". По его словам, это вынудит российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры.

США призывает усилить давление на РФ. Фото из открытых источников

Скотт Бессент в эфире телеканала NBC News заявил, что США планируют расширить давление на Москву, в том числе путем введения вторичных санкций и тарифов против стран, продолжающих покупать российскую нефть.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры подражали нам", — подчеркнул Бессент.

Министр финансов США подчеркнул, что сейчас идет своеобразное "соревнование на выносливость" между украинской армией и российской экономикой. Однако под давлением Вашингтона и Брюсселя у Москвы будет немного шансов.

"Сейчас мы соперничаем между тем, как долго смогут продержаться украинские военные, и как долго сможет продержаться российская экономика? И если США и Европейский Союз смогут вмешаться, ввести больше санкций, вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе, и это вынудит Путина сесть за стол переговоров", – сказал Бессент.

В прошлом месяце администрация Дональда Трампа ввела 50-процентные тарифы на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупку российской нефти. Это одни из самых высоких пошлин, которые США применяли против иностранного государства в последние годы.

Комментарии Бессента раздались на фоне новой масштабной атаки России. Лишь за несколько часов до его выступления РФ нанесла самый мощный с начала войны авиаудар по Украине. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, а в Киеве было повреждено правительственное здание.

