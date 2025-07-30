Сенатор США Линдси Грэм в публикации в соцсети X обратился к России с призывом соблюсти дедлайн Трампа и выполнить условия президента США о прекращении огня в Украине, иначе США "изменит правила игры".

В США пригрозили России: Трамп меняет правила игры

"Россия, ты права по санкциям. Вам удалось их избежать, и вы научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп изменяет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, покупающие вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам следует как можно быстрее связаться с этими странами, чтобы узнать, разделяют ли они вашу пренебрежительную позицию. Значительное большинство представителей обеих партий готово помочь президенту Трампу", – написал сенатор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, которым он направлялся из Шотландии в США, сообщил прессе, что 10-дневный срок ультиматума Путину начался "со вчера".

"Хотите большой сенсации?.. Вы готовы?.. Десять дней с сегодняшнего дня (29 июля – ред.)… А потом мы собираемся ввести тарифы и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжить войну. Но мы собираемся ввести тарифы и разные другие мероприятия", – заявил он.

Он также отметил, что не получил никакого ответа от Путина. "Это позор", — добавил Трамп.

Также "Комментарии" писал , что Трамп пообещал сократить 50-дневный срок ультиматума Путину для заключения мирного соглашения с Украиной до 10-12 дней. Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции.

Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину. Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.