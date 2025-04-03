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В США пригрозили всем странам мира после введения новых тарифов

В Трампа призвали не принимать контрмеры на новые пошлины США, ведь будет эскалация.

сегодня, 09:20
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах для 260 стран и территорий. В администрации Трампа сразу сделали предупреждение странам, которые попытаются прибегнуть к контрмерам на новые тарифы от США.

В США пригрозили всем странам мира после введения новых тарифов

Трамп и Бессент. Фото из открытых источников

2 апреля, сразу после объявления о новых пошлинах, министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNN пригрозил миру. По его словам, не стоит принимать быстрые контрмеры из-за тарифов, введенных Соединенными Штатами, ведь это приведет к эскалации.

"Сядьте спокойно, сделайте глубокий вдох, не принимайте немедленных ответных мер. Посмотрим, к чему это приведет, потому что если вы ответите, мы получим эскалацию", — предупредил Бессент.

Представитель Трампа добавил, что ответ от других стран был бы "необдуманным и неразумным" шагом. По его словам, в торговой войне США имеют лучшую позицию, чем другие государства.

"Торговая война зависит от страны. Но помните, что история торговли такова, что мы являемся страной с дефицитом. Страна с дефицитом имеет преимущество. Страны с профицитом традиционно всегда проигрывают от любой торговой эскалации", — добавил Бессент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент объяснил, почему Дональд Трамп отказался ввести новые пошлины против России. Также в списке отсутствуют Беларусь, Куба и Северная Корея.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп ввел новые тарифы США против неожиданных территорий. Среди 260 стран и территорий, попавших в список Трампа, оказались безлюдные острова Херд и Макдональд, близ Антарктиды. Люди последний раз посещали их 10 лет назад.




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