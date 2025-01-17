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В США приняли ожидаемое решение по TikTok: как отреагировал Трамп

Трамп сам примет решение по TikTok

сегодня, 20:29
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Кречмаровская Наталия

Верховный суд США поддержал закон, разрешающий запретить TikTok, если китайская ByteDance его не продаст. Верховный суд США оставил в силе федеральный закон, согласно которому китайский владелец TikTok – компания ByteDance – обязан продать американский сегмент платформы. Иначе – сервис запретят в США, сообщает издание "РБК-Украина".

В США приняли ожидаемое решение по TikTok: как отреагировал Трамп

Фото из открытых источников

Трамп отреагировал на решение суда. Он заявил, что решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать.

"Мое решение по TikTok будет принято в не столь отдаленном будущем, но мне нужно время, чтобы оценить ситуацию. Оставайтесь с нами", — написал он.

В комментарии CNN следующий президент заявил, что в конечном итоге все зависит от меня. На вопрос, предпримет ли он меры, чтобы попытаться отменить блокировку, он заявил, что скоро определится с этим.

"Конгресс предоставил мне решение, поэтому решение буду принимать я", — добавил Трамп.

Следует отметить, что идея запрета TikTok в США родилась во время первого президентства Трампа. Этот факт отражен и в решении Верховного суда.

"Президент Трамп определил, что TikTok вызывает особое беспокойство, отметив, что платформа "автоматически собирает огромные массивы информации у своих пользователей" и может быть использована в интересах китайского правительства", — отметил суд.

Администрация президента Джо Байдена дала понять, что оставит Трампу контроль за соблюдением запрета TikTok. Платформу должны запретить 19 января, за день до его инаугурации.

Напомним, что решение Трампа, как писал портал "Комментарии", может привести к катастрофе.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rishennya-priymu-tramp-vidreaguvav-verdikt-1737132039.html
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