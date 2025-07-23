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В США приняли важное решение для Украины

Украина сможет купить вооружение в США для защиты и обороны

23 июля 2025, 23:23
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Недилько Ксения

Государственный департамент США и Минобороны одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 млн долларов. Первый включает в себя зенитные комплексы HAWK Phase III. Второй предполагает поставку боевых машин пехоты Bradley. Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.

В США приняли важное решение для Украины

В США приняли важное решение для Украины

Правительство Украины сделало запрос на приобретение товаров и услуг, связанных с обеспечением ракетной системы HAWK , включая: пятитонные грузовые автомобили; запасные части к системе HAWK ; реконструкцию и капитальный ремонт огневых установок противовоздушной обороны HAWK ; наборы инструментов; испытательное оборудование; вспомогательное оборудование; техническую документацию; обучение; техническую поддержку и поддержку полевых офисов правительства США и подрядчиков; техническую помощь правительству США и подрядчиков; контейнеры для хранения и оборудования, связанные с хранением запасных частей; запасные части к ракете MIM -23 HAWK и ремонт ракет; и другие элементы логистики и программной поддержки. Общая стоимость программы оценивается в 172 миллиона долларов.

Отмечается, что эта предложенная продажа будет способствовать целям внешней политики и целям национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая способность Украины обеспечивать собственную оборону.

Кроме того, Госдеп принял решение об одобрении возможной продажи правительства Украины БМП Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования за рубежом на сумму около 150 миллионов долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с The Washington Post обратился к Дональду Трампу с призывом разрешить ВСУ наносить удары по целям на территории России.



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