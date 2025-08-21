В США «прижился» опасный нарратив об Украине: что транслирует Джей Ди Вэнс

Рубрики
Недилько Ксения
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что полномасштабная война в Украине началась из-за слабости Байдена. Об этом он сказал в интервью каналу Fox News.
Джей Ди Вэнс
Вэнс напомнил слова российского диктатора, которые тот озвучил во время встречи с Трампом: Путин сказал, что если бы Трамп был президентом в 2022 году, война не началась бы.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что такой нарратив, который транслируется в США, в последнее время меняет картину войны.
"Он говорит, что это Джо Байден спровоцировал путина напасть на Украину. Можете до бесконечности рисовать Вэнса другом Украины в последнее время, но именно такой нарратив меняет картину войны. И он в США уже прижился. Там нет путина дитактора и убийцы. Есть путин, напавший на нас из-за Байдена. Где здесь об уничтожении Украины? О вековой ненависти? О независимости?
Этот нарратив администрации Трампа нам еще аукнется и не раз. Потому что он хуже российской пропаганды и более стойкий и разрушительный. Не только для нас", – подчеркнул Андрющенко.
