В США «прижился» опасный нарратив об Украине: что транслирует Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что полномасштабная война в Украине началась из-за слабости Байдена. Об этом он сказал в интервью каналу Fox News.

Джей Ди Вэнс

"Я имею в виду, что пытается сделать президент, то есть наш президент, это остановить трехлетний и очень жестокий конфликт. Он унес слишком много жизней украинцев, слишком много жизней россиян. Это полностью изменило экономику Европы и больших частей Азии. Мы просто должны вернуться к миру", – отметил он.

Вэнс напомнил слова российского диктатора, которые тот озвучил во время встречи с Трампом: Путин сказал, что если бы Трамп был президентом в 2022 году, война не началась бы.

"И сейчас президент тратит много времени и усилий, чтобы остановить войну Джо Байдена, потому что я считаю, что это война Джо Байдена. Без его слабости и провокаций я не думаю, что Россия вторглась бы в Украину. И сейчас мы имеем ситуацию, когда президент пытается быть сильным и смелым, пытаясь завершить это", – добавил он.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что такой нарратив, который транслируется в США, в последнее время меняет картину войны.

"Он говорит, что это Джо Байден спровоцировал путина напасть на Украину. Можете до бесконечности рисовать Вэнса другом Украины в последнее время, но именно такой нарратив меняет картину войны. И он в США уже прижился. Там нет путина дитактора и убийцы. Есть путин, напавший на нас из-за Байдена. Где здесь об уничтожении Украины? О вековой ненависти? О независимости? Этот нарратив администрации Трампа нам еще аукнется и не раз. Потому что он хуже российской пропаганды и более стойкий и разрушительный. Не только для нас", – подчеркнул Андрющенко.

