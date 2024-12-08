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В США признали, что отправили Украине проблемные Abrams

Джейк Салливан рассказал о помощи Украине от США.

сегодня, 15:05
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Автор:
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Slava Kot

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США передали Украине неукомплектованные танки Abrams. Кроме того, в Белом доме признали, что американские танки не стали "самым полезным оборудованием" на войне.

В США признали, что отправили Украине проблемные Abrams

Танк Abrams. Фото: U.S. Army / Patrick Albright

Джейк Салливан во время Национального оборонного форума в США прокомментировал военную помощь Украине. Как пояснил советник по национальной безопасности, отправленные танки Abrams были не слишком эффективными на войне в Украине.

"Что касается танков Abrams, то мы отправили в Украину танки Abrams. Эти единицы танков Abrams фактически оторваны, потому что это не самая полезная часть оборудования для них в этой битве", — сказал Салливан.

Он подтвердил, что Abrams были недоукомплектованы. Ранее сообщалось, что США снимали со своих танков броню и другую технику, которую не планировали передавать Украине. Американские танки оказались уязвимы для российских беспилотников и взрывчатки, поэтому Украине пришлось тратить время, чтобы их модифицировать.

Кроме того, Джейк Салливан отреагировал на разрешение Украине использовать ракеты для ударов по России. Как пояснил представитель Белого дома, эти ракеты не "панацея от этой войны", а выступают дополнительным инструментом для украинских сил.

США одобрили поставку Украине танков Abrams в январе 2023 года. В сентябре в Украину прибыл 31 танк Abrams.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия передаст Украине 49 танков Abrams, что больше чем отправили США.

Также "Комментарии" писали, что Джейк Салливан объяснил, почему США не передают Украине большее количество истребителей F -16.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I0Z3AVHSlrM&ab_channel=RonaldReaganPresidentialFoundation%26Institute
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