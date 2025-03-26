В США призывают к отставке министра обороны Пита Хэгсета

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Slava Kot
Представители Демократической партии в Сенате призвали главу Пентагона Пита Хэгсета уйти в отставку с должности министра обороны США. Это произошло после скандала с чатом в Signal, куда добавили журналиста The Atlantic, видевшего планы военной операции США по ударам по хуситам в Йемене.
Пит Хэгсет. Фото: CNN
Американские сенаторы критикуют Пита Хагсет из-за Signalgate — скандала вокруг администрации Дональда Трампа, связанного с утечкой секретных военных планов США. В чате находились 18 человек, в том числе министр обороны Пит Хэгсет, советник президента по вопросам национальной безопасности Майкл Волц и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что, несмотря на заявления Хэгсета об отсутствии секретной информации в чате, она там все же есть.
Другой сенатор демократ штата Аризона Марк Келли заметил, что Пит Хэгсет был "самым неподготовленным кандидатом" на должность руководителя Пентагона и должен покинуть свой пост.
Бывший морской пехотинец, а ныне сенатор от Аризоны Рубен Галлего также призвал Хэгсета уйти в отставку. По его словам, это могло создать опасность для американских военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хиллари Клинтон ироническими словами отреагировала на Signalgate.
Также "Комментарии" писали, что основатель Signal насмешливо прокомментировал скандал с командой Трампа.
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