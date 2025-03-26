В США призывают к отставке министра обороны Пита Хэгсета

Представители Демократической партии в Сенате призвали главу Пентагона Пита Хэгсета уйти в отставку с должности министра обороны США. Это произошло после скандала с чатом в Signal, куда добавили журналиста The Atlantic, видевшего планы военной операции США по ударам по хуситам в Йемене.

Пит Хэгсет. Фото: CNN

Американские сенаторы критикуют Пита Хагсет из-за Signalgate — скандала вокруг администрации Дональда Трампа, связанного с утечкой секретных военных планов США. В чате находились 18 человек, в том числе министр обороны Пит Хэгсет, советник президента по вопросам национальной безопасности Майкл Волц и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что, несмотря на заявления Хэгсета об отсутствии секретной информации в чате, она там все же есть.

"Нет сомнений, что эта текстовая цепочка содержит сверхсекретную информацию. Высшие должностные лица президента Трампа по национальной безопасности никогда не должны были использовать незащищенный групповой чат для сверхсекретного планирования боевых действий", — отметил Беннет.

Другой сенатор демократ штата Аризона Марк Келли заметил, что Пит Хэгсет был "самым неподготовленным кандидатом" на должность руководителя Пентагона и должен покинуть свой пост.

"Вот что случается, когда вы назначаете неквалифицированных людей на важные должности, где на кону стоят человеческие жизни", – заявил Келли.

Бывший морской пехотинец, а ныне сенатор от Аризоны Рубен Галлего также призвал Хэгсета уйти в отставку. По его словам, это могло создать опасность для американских военных.

"Это могло привести к гибели наших мужчин и женщин! Время нанесения ударов, когда взлетают самолеты, какое оружие используется – все это передается опасным способом. Министр обороны должен уйти в отставку. Некомпетентность и покрытие являются позорными", – считает Галлего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хиллари Клинтон ироническими словами отреагировала на Signalgate.

Также "Комментарии" писали, что основатель Signal насмешливо прокомментировал скандал с командой Трампа.