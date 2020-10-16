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В США прогремела серия взрывов: есть раненые

ЧП произошло на борту туристического катера, который перевозил 21 пассажира

сегодня, 10:57
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в США, в штате Флорида, прогремела серия взрывов. ЧП произошло на борту туристического катера, который перевозил 21 пассажира. Об этом передает CNN.

В США прогремела серия взрывов: есть раненые

Согласно оперативной информации, в результате взрывов начался пожар. От огня пострадало минимум 13 человек: с ожогами разной степени их доставили в больницу. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии. 

Сейчас копы выясняют, был ли катер частным или чартерным, а также что стало причиной взрывов на плавсредстве.

Напомним, уже через три года в США будут применять гиперзвуковое оружие нового поколения. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер.


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