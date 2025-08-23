В США прогремели взрывы: где вспыхнул масштабный пожар

Рубрики
Кравцев Сергей
В США прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству смазочных материалов. В близлежащих населенных пунктах объявлена эвакуация.
Пожар на заводе компании Smitty's Supply. Фото: из открытых источников
Инцидент произошел на заводе компании Smitty's Supply, который расположен в округе Тангипахоа в 2 километрах от города Роузленд, штат Луизиана.
По словам президента округа Робби Миллера, о взрыве сообщили в 12:53 по местному времени в Арколе — неинкорпорированной территории на северной окраине Роузленда.
Местные власти округа отдали приказ об обязательной эвакуации в радиусе одной мили от завода.
Пламя быстро распространилось среди десятков резервуаров, где хранятся смазочные материалы. Во второй половине дня на территории предприятия раздавались повторные взрывы.
Информация о пострадавших не поступала.
Стоит отметить, компания Smitty's Supply основана в 1960 году и является одной из крупнейших частных компаний-производителей смазочных материалов в США.
Предприятие производит и реализует автомобильные смазочные материалы, в частности моторное масло Super S, гидравлическую жидкость, антифриз и т.п.
В различных подразделениях компании работают около 450 человек. На территории завода в Арколе, Smitty's владеет резервуарами для хранения наливных грузов общей вместимостью 8,7 млн галлонов.
