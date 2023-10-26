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В США произошла массовая стрельба: много погибших и раненых

В американском штате Мэн из-за стрельбы погибли минимум 22 человека

26 октября 2023, 07:02 comments1046
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на 26 октября неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США. Подтверждена гибель по меньшей мере 22 человек, но эта цифра может увеличиваться, так как еще серьезные ранения получили от 50 до 60 человек. Сейчас медики борются за их жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC".

В США произошла массовая стрельба: много погибших и раненых

В США произошла массовая стрельба. Фото: из отккрытых источников

Местная полиция сообщила о стрельбе около 20:00 по местному времени, сейчас известно о по меньшей мере трех точках нападения — на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и 500-м квартале Линкольн-стрит . Неизвестный, вооруженный ружьем до сих пор на свободе, полиция эвакуировала жителей некоторых близлежащих домов.


Пока известно о 22 погибших и от 50 до 60 раненых, однако точное количество жертв может увеличиться.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе и пообещал полную федеральную поддержку.

"Президент был проинформирован о том, что сейчас известно о массовой стрельбе в Льюистоне, штат Мэн, и будет продолжать получать новую информацию", — сказал чиновник.

Полицейский департамент Льюистона заявил, что подозреваемого зовут Роберт Кард, ему 40 лет.                                                   

"Карда следует считать вооруженным и опасным. Пожалуйста, свяжитесь с правоохранительными органами, если вам известно о его местонахождении", — говорится в сообщении управления полиции в Facebook.

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Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/live-blog/active-shooter-incident-reported-lewiston-maine-live-updates-rcna122249
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