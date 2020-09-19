В США произошла перестрелка: 2 человека убиты и еще 14 ранены

Два человека погибли и еще четырнадцать получили ранения во время стрельбы в Рочестере, штат Нью-Йорк, сообщила полиция утром в субботу. Об этом пишет CNN.



Изначально в полиции получили звонки, в которых сообщалось о перестрелке. Позже сотрудники правоохранители США увидели около 100 человек, которые бежали по улице. Район, где произошла стрельба, находится рядом с общественным рынком Рочестера.

Предварительно в полиции сообщают, что перестрелка произошла во время перестрелки в частном доме. Правда, до этого, сообщений о беспорядках правоохранители не получали. При этом городские власти обращались к местным жителям с просьбой ограничить проведение массовых сборов из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что полиция ищет людей, которые устроили стрельбу на пляже под Киевом. В город Украинка они приехали из столицы, а после инцидента скрылись. Выстрелы около пляжного кафе "Де Бош" в Украинке очевидцы услышали около семи часов вечера. Прохожие вызвали полицию. Но собрать необходимые вещественные доказательства правоохранители не смогли. Работники общепита к тому времени сами собрали все гильзы, сообщили в полиции.

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