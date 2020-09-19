В США произошла перестрелка: 2 человека убиты и еще 14 ранены

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Татьяна Веремеева
Два человека погибли и еще четырнадцать получили ранения
во время стрельбы в Рочестере, штат Нью-Йорк, сообщила полиция утром в субботу.
Об этом пишет CNN.
Изначально в полиции получили звонки, в которых
сообщалось о перестрелке. Позже сотрудники правоохранители США увидели около
100 человек, которые бежали по улице. Район, где произошла стрельба, находится
рядом с общественным рынком Рочестера.
Предварительно в полиции сообщают, что перестрелка
произошла во время перестрелки в частном доме. Правда, до этого, сообщений о беспорядках
правоохранители не получали. При этом городские власти обращались к местным
жителям с просьбой ограничить проведение массовых сборов из-за пандемии
коронавируса.
Ранее "Комментарии" писали, что полиция
ищет людей, которые устроили стрельбу на пляже под Киевом. В город Украинка
они приехали из столицы, а после инцидента скрылись. Выстрелы около пляжного кафе "Де Бош" в
Украинке очевидцы услышали около семи часов вечера. Прохожие вызвали полицию.
Но собрать необходимые вещественные доказательства правоохранители не смогли.
Работники общепита к тому времени сами собрали все гильзы, сообщили в полиции.
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