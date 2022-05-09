В США производство "Джавелинов" увеличат почти вдвое

Компания Lockheed Martin, которая производит противотанковые комплексы Javelin, планирует увеличить выпуск ракет.

ПТРК Javelin. Фото: Википедия

Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайклет, сообщает CBS News.

По словам Тайклета, спрос на этот вид оружия значительно возрос после начала полномасштабной войны Российской федерации против Украины.

Кроме этого, ажиотаж подогревается угрозой со стороны России и Китая.

В связи с этим Lockheed Martin планирует увеличить производство противотанковых ракет Javelin вдвое – с 2,1 тысяч до 4 тысяч в год.

Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.

"Джавелин" предназначен для уничтожения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или беспилотников.

Этот ПТРК в США разрабатывали с 1986 года, а приняли на вооружение в 1996 году. "Джавелины" удачно были использованы на войне в Ираке. Их поставляют на экспорт в некоторые страны мира.

В Украину "Джавелины" начали поступать 30 апреля 2018 года, после того как Государственный департамент США официально одобрил продажу Украине 210 ракет и 37 пусковых установок за 47 миллионов долларов.

В стоимость контракта включены также проведение тренировок, материально-техническая помощь и техническое обслуживание.

Перед этим, в январе того же года, тогдашний начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал армии Украины Виктор Муженко отдал распоряжение по разработке мер подготовки к эксплуатации и принятию на вооружение ВСУ ПТРК Javelin.

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