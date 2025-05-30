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В США прямо указали на то, как Байден и Трамп «предали» Украину: подробности

Байден и Трамп вовремя не помогли Украине в войне с РФ

сегодня, 14:51
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Ткачик Олеся

В случае победы в Украине кремлевский диктатор Владимир Путин может решиться на вторжение в одну из стран НАТО — с такой оговоркой выступил бывший директор ЦРУ и генерал армии США Дэвид Петреус. По его мнению, самый большой риск грозит Литве.

В США прямо указали на то, как Байден и Трамп «предали» Украину: подробности

Украина и США

В частности, Петреус предположил, что Россия может прибегнуть к провокации в этом балтийском государстве, чтобы испытать решительность Запада или как прелюдию к более масштабному наступлению. Выступая в лондонском аналитическом центре Policy Exchange, он также подверг критике американскую политику по поддержке Украины, в частности, обвинил обоих президентов — Джо Байдена и Дональда Трампа — в нерешительности и нежелании быстро предоставить ВСУ необходимое вооружение.

Генерал особо отметил, что затяжка с предоставлением танков Abrams, истребителей F-16 и систем залпового огня серьезно усложнила позиции Украины на фронте.

"Слепой ночью мог бы увидеть, что Украине нужны F-16 — больше нет в Европе МиГов, которые можно передать", — подчеркнул он.

Кроме того, Петреус считает, что США должны сделать намного больше, чтобы изменить динамику на поле боя и продемонстрировать Кремлю бесперспективность дальнейших наступлений. Он также призвал Великобританию пересмотреть международные договоренности по использованию кассетных боеприпасов — по его убеждению, такие вооружения могут стать эффективным сдерживающим фактором.

Особое внимание генерал уделил стратегическим намерениям Москвы.

"Россия стремится устранить президента Зеленского, установить марионеточный режим и полностью контролировать Украину. После этого, к сожалению, их взгляд может обратиться в одну из стран Балтии", — подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, Литва уже неоднократно упоминалась в выступлениях Путина — и это должно стать серьезным сигналом для Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Politico пишет о том, что Россия может атаковать подводную инфраструктуру Великобритании.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14763197/Lithuania-Russia-hitlist-Putin-succeeds-Ukraine.html
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