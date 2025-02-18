В США ради мира намерены обсудить вопросы территорий в Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что война России против Украины должна быть завершена окончательно, а не временно. Он также отметил необходимость обсуждения территориального вопроса и гарантий безопасности.

США и Украина

Есть некоторые основные принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом. Мы знаем, что практическая реальность состоит в том, что будет обсуждение территории и гарантии безопасности. Это только фундаментальные основы, лежащие в основе любого типа дискуссии", – сказал он на брифинге.

Волц подчеркнул, что президент Дональд Трамп имеет четкую позицию по поводу необходимости скорейшего прекращения войны, насилия и разрушений, поскольку это противоречит интересам всего мира, в том числе США и Европы.

Дипломат также добавил, что Трамп настроен действовать быстро и намерен поддерживать высокий темп переговоров, чтобы не только остановить боевые действия, но создать основу для стабильных международных отношений в будущем.

Отвечая на вопрос, готовы ли США принять содержание Россией оккупированных с 2022 года территорий, Волц отметил, что этот вопрос еще нуждается в обсуждении.

“Важно, что мы начали этот процесс. Президент считает неприемлемым бесконечную войну в Европе, которая буквально превращалась в мясорубку людей с обеих сторон”, — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский возмутился тем, что США проводит с Россией переговоры об Украине без Украины и думают, к каким уступкам ее склонить.



