В США ради мира намерены обсудить вопросы территорий в Украине

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Ткачик Олеся
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что война России против Украины должна быть завершена окончательно, а не временно. Он также отметил необходимость обсуждения территориального вопроса и гарантий безопасности.
США и Украина
Волц подчеркнул, что президент Дональд Трамп имеет четкую позицию по поводу необходимости скорейшего прекращения войны, насилия и разрушений, поскольку это противоречит интересам всего мира, в том числе США и Европы.
Дипломат также добавил, что Трамп настроен действовать быстро и намерен поддерживать высокий темп переговоров, чтобы не только остановить боевые действия, но создать основу для стабильных международных отношений в будущем.
Отвечая на вопрос, готовы ли США принять содержание Россией оккупированных с 2022 года территорий, Волц отметил, что этот вопрос еще нуждается в обсуждении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский возмутился тем, что США проводит с Россией переговоры об Украине без Украины и думают, к каким уступкам ее склонить.
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