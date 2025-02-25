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В США раскритиковали Трампа из-за связей с Путиным

Трамп в должности президента США не может отличить друзей Америки от ее врагов.

сегодня, 13:53
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Автор:
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Slava Kot

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не подходит на пост американского президента. По словам Болтона, у Трампа в голове "полная каша", и он не способен отличить друзей Соединенных Штатов от врагов, в частности, в лице российского диктатора Владимира Путина.

В США раскритиковали Трампа из-за связей с Путиным

Джон Болтон. Фото из открытых источников

Джон Болтон во время эфира на CNN раскритиковал Дональда Трампа из-за дружеских связей с Путиным.

"Трамп считает Путина своим другом. Он не подходит на пост президента, поскольку не может отличить друзей Америки от ее врагов", – сказал Болтон.

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности объяснил, что, несмотря на приписывание Трампу особой стратегии переговоров, на самом деле Трамп ничего не понимает, а лишь ретранслирует то, что попало в него из окружения.

"Защитники Трампа считают, что все, что он говорит – это стратегия переговоров. В том числе когда он говорит "А", а на следующий день "Б". Я думаю, что это признак того, что в его голове полная каша, и он говорит все, что попадает в нее. Он считает Путина своим другом, а друзей диктаторами не называют", — объяснил Болтон, вспоминая, как Трамп назвал Зеленского "диктатором" и избежал этого термина в отношении Путина.

Джон Болтон – советник президента США по национальной безопасности при первой каденции Дональда Трампа. Из-за определенных разногласий Трамп уволил Болтона в 2019 году и не взял его в свою команду, когда стал президентом США во второй раз. Кроме того, в январе 2025 года Трамп отозвал разрешение, которым США предоставляли охрану Болтону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болтон объяснил, почему для Украины миротворческие силы могут стать плохим вариантом.

Также "Комментарии" писали, что в положительно Кремле оценили изменение политики США в отношении России при администрации Трампа.



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