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В США раскрыли детали стратегии победы Украины

Помощник Блинкена объяснил, что может быть в стратегии победы Украины для Конгресса

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон по-прежнему хочет победы Украины, и сейчас нужна стабилизация (в войне) на востоке, что частично зависит от артиллерии и других систем вооружения, а также от создания укреплений. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, раскрыв детали стратегии победы Украины, которой требуют от Белого дома в Конгрессе, пишет "ЕП".

В США раскрыли детали стратегии победы Украины

Украина - США. Фото: из открытых источников

"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы. Поэтому этот законопроект о мобилизации, который проходит через Раду, является очень важным. Кроме того, (необходима) дестабилизация российских огневых позиций, чтобы мы могли держать Черное море открытым. Это сейчас важнейшие элементы", – отметил О'Брайен.

Он также указал, что в этом году в этом году произойдут два важных для внешней политики Украины события, когда она начнет переговоры с ЕС о вступлении, а также "установит то, что мы называем мостом, своего рода четким путем к членству в НАТО" после того, как будут проведены некоторые реформы.

"Итак, до конца этого года, если Украина будет воевать так, как она может, воевать (обещанным) оружием, и если будет прогресс в этих двух элементах глобального позиционирования, как ЕС и НАТО, то Украина сможет победить, независимо от того, что решит сделать Путин. И я думаю, что это путь вперед", – подчеркнул О'Брайен.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/04/22/7184388/
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