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В США раскрыли, как будут усложнять жизнь «плохому Владу»

Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, поэтому Украина является его шансом

25 февраля 2025, 16:56
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп сильно желает получить Нобелевскую премию мира, и конфликт в Украине может стать для него шансом. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на заявление известного американского журналиста Билла О'Райли.

В США раскрыли, как будут усложнять жизнь «плохому Владу»

США и Украина

"Я точно знаю, к чему стремится Трамп. Он хотел бы быть номинирован на Нобелевскую премию мира. Это может произойти, а может и не произойти. Это не самая честная организация в Норвегии, но он хочет решить это дело", – сказал он.

При этом журналист, ранее работавший на канале Fox News, в целом поддерживает подход Трампа к Украине, основанный на давлении.

"Только что мы достигнем такого соглашения в Украине, мы разместим американскую структуру в этой стране, что значительно, намного усложнит для "Плохого Влада" бомбить ее, потому что там будут американцы", — сказал О'Райли.

О'Райли также выразил жесткую оценку президента РФ, сравнив его с историческими диктаторами.

Журналист, в частности, заявил, что у Путина нет никаких моральных ограничений, он похож на Гитлера, Мао Цзэдуна и Сталина. Также О'Райли признал, что на кремлевского диктатора нет рычагов влияния.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вырисовывается план кремлевского диктатора Владимира Путина по переговорам с Дональдом Трампом и проведению мирных переговоров, отмечает политолог Алексей Паныч. По его словам, пока он манит Трампа "морковкой" переговоров, поддержка Украины со стороны США уже заметно снизилась. Медийно — очень; но и военная и финансовая поддержка ограничивается тем, что было решено еще при Байдене. Для России это уже тактический успех.




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Источник: https://thehill.com/homenews/5162309-bill-oreilly-donald-trump-nobel-peace-prize-russia-ukraine-war/
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