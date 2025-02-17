В США раскрыли наиболее действенную гарантию безопасности для Украины

Американский президент Дональд Трамп считает, что именно Европа должна предоставить Украине гарантии безопасности, однако европейские государства не спешат с решением этого вопроса, отметил в эфире 24 канала американский общественный и политический деятель Юрий Рашкин.

США и Украина

В частности, он подчеркнул, что европейские страны должны сделать важный шаг в этом направлении. Сейчас Украина вынуждена рассчитывать прежде всего на собственные силы.

По словам Рашкина, ключевой вопрос заключается в возможностях Европы обеспечить гарантии безопасности. Он отметил, что европейские страны начинают отдавать себе отчет: на "защитный зонтик" США рассчитывать больше не стоит.

"Лучшая и действенная гарантия безопасности для Украины — Вооруженные Силы Украины и сама Украина", — отметил эксперт.

Рашкин также отметил, что страны-члены НАТО должны уяснить стратегическую важность Украины как ключевого элемента безопасности в Европе. Впрочем, по его словам, этот процесс может быть осложнен, если на выборах в европейских странах будут побеждать пророссийские силы.

"Сейчас кажется, что эти страны знают, что они "следуют в списке". Это страны Балтии, Молдова и Польша. Они смотрят на все это реалистично", — сказал общественный и политический деятель.

При этом, по его убеждению, хотя Россия постепенно ослабевает, полагаться на это нельзя – мир должен дать агрессору решительный отпор, пока еще не поздно.

Financial Times сообщает, что на этой неделе США обратились в Европу с призывом разработать детальный план гарантий безопасности для Украины. Речь идет, в частности, о предложениях по поставкам оружия и возможному развертыванию миротворческих контингентов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Трамп может привлечь к переговорам с РФ и Украиной представителей европейских государств.



