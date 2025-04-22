В США рассказали, как Путины откровенно манипулирует Трампом

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Клименко Елена
Российский диктатор Владимир Путин рассматривает Дональда Трампа как слабую фигуру на дипломатической арене и стремится использовать это в своих интересах. Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии The Telegraph.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал
По словам бывшего советника, Трамп ошибочно считает Путина союзником, в то время как российский лидер не заинтересован в дружбе — его цель состоит исключительно в продвижении геополитических интересов РФ, чего Трамп не замечает.
"Вот почему Путин не спешит прекращать боевые действия или садиться за серьезный стол переговоров. Если у него есть возможность общаться с людьми, такими как Трамп или Виткофф, которые легко поддаются влиянию — он выбирает этот путь для реализации своих планов", — отметил Болтон.
Напомним, что 27 февраля Путин положительно высказался по поводу администрации Трампа, заявив, что первые контакты с ней дают надежду, а команда экс-президента якобы настроена на восстановление двусторонних отношений. При этом российский лидер обвинил некоторые западные элиты в попытках дестабилизировать ситуацию и сорвать американо-российский диалог.
Портал "Комментарии" писал, что предупреждение от американской администрации о возможном выходе из мирного диалога о войне в Украине может лишь усилить решительность российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию. Об этом говорится в аналитической колонке обозревателя The Times Уильяма Гейга.
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