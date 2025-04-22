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В США рассказали, как Путины откровенно манипулирует Трампом

Президент США допускает ошибку, считая Путина союзником

сегодня, 13:35
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает Дональда Трампа как слабую фигуру на дипломатической арене и стремится использовать это в своих интересах. Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии The Telegraph.

В США рассказали, как Путины откровенно манипулирует Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

" Т рамп уверен в своих переговорных способностях, однако, как вы отметили, он часто уступал без всякого обмена или компромисса. Путин, как опытный эксразведчик КГБ, прекрасно умеет влиять на Трампа — и делает это в течение нескольких месяцев. Беда в том, что сам Трамп этого даже не осознал".

По словам бывшего советника, Трамп ошибочно считает Путина союзником, в то время как российский лидер не заинтересован в дружбе — его цель состоит исключительно в продвижении геополитических интересов РФ, чего Трамп не замечает.

"Вот почему Путин не спешит прекращать боевые действия или садиться за серьезный стол переговоров. Если у него есть возможность общаться с людьми, такими как Трамп или Виткофф, которые легко поддаются влиянию — он выбирает этот путь для реализации своих планов", — отметил Болтон.

Напомним, что 27 февраля Путин положительно высказался по поводу администрации Трампа, заявив, что первые контакты с ней дают надежду, а команда экс-президента якобы настроена на восстановление двусторонних отношений. При этом российский лидер обвинил некоторые западные элиты в попытках дестабилизировать ситуацию и сорвать американо-российский диалог.

Портал "Комментарии" писал, что предупреждение от американской администрации о возможном выходе из мирного диалога о войне в Украине может лишь усилить решительность российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию. Об этом говорится в аналитической колонке обозревателя The Times Уильяма Гейга.



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