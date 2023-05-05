В США рассказали, какое дополнительно оружие может еще получить Украина

Вашингтон уделяет большое внимание обеспечению украинской армии средствами противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

В Белом доме отметили, что благодаря переданным системам ПВО от США и западных партнеров было сбито большинство крылатых ракет, которые Россия запустила по Украине на протяжении последних 48-72 часов.

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"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне", – отметил Кирби.

Отмечается, что США обеспечили украинских защитников почти всем необходимым для проведения контрнаступления, в частности, бронетехникой, артиллерией, системами ПВО, боеприпасами.

"Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов", – рассказал Джон Кирби.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



