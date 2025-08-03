В США рассказали о плане, как закончить войну в Украине

Соединенные Штаты Америки видят завершение войны в Украине не в военной победе, а в политическом урегулировании. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, подчеркнув, что Вашингтон готовит план, который должен заставить Россию вернуться за стол переговоров. Речь идет о продаже американского оружия союзникам по НАТО, которые будут потом передавать его Украине.

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что американское оружие будет продано Киеву через союзников по Альянсу.

"США, продавая американское оружие союзникам по НАТО (которое затем переходит Киеву), планируют оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров и обеспечить прекращение огня", — указал Витакер.

По словам Витакера, современное вооружение США является одним из ключевых факторов сдерживания российской армии, и именно оно может изменить динамику войны. Однако посол США при НАТО отметил, что Трамп ожидает окончания войны через мирные переговоры, а оружие будет дополнительным элементом давления на Путина.

"Украина и ее вооруженные силы рады иметь это оружие, и оно позволяет им защищаться от российского давления. Президент Трамп ясно дал понять, что эта война в Украине не будет решена на поле боя. В конце концов, все должно быть урегулировано путем переговоров, и должен быть мир", — добавил Витакер.

Напомним, что 14 июля Трамп анонсировал возможное введение 100% вторичных тарифов против России, если договоренности с Украиной не будут достигнуты в течение 50 дней. 28 июля Трамп усилил риторику, заявив о своем "глубоком разочаровании" Путиным, а впоследствии сократил свой срок до 8 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак отреагировал на ядерные угрозы Медведева в сторону Трампа.

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