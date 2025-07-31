В США разбился современный истребитель пятого поколения F-35

30 июля истребитель пятого поколения F-35C Военно-морских сил США разбился вблизи авиабазы Лемур в Калифорнии. Как сообщили в ВМС, пилот успел безопасно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Причины инцидента выясняются.

Истребитель F-35 разбился в США. Фото из открытых источников

Авария истребителя F-35 произошла около 18:30 по местному времени в сельскохозяйственном районе в 64 км от города Фресно. На видео с места происшествия виден огонь и густой черный дым, поднимающийся с поля, где разбился самолет. На место немедленно прибыли спасательные службы и пожарные, в том числе команда из департамента пожарной охраны Калифорнии.

Истребитель принадлежал к эскадрилье VF-125 "Rough Raiders", специализирующейся на подготовке пилотов и экипажей. Это подразделение является частью учебной программы ВМС, которая готовит лётчиков к службе на авианосцах.

Инцидент в Калифорнии стал уже вторым случаем падения F-35 этого года. В январе F-35A разбился во время учебного полета на авиабазе Эйелсон на Аляске. Тогда пилот тоже катапультировался и выжил.

F-35 – это один из самых современных истребителей в мире, разработанный компанией Lockheed Martin. Благодаря стелс-технологиям, высокой маневренности и современной системе вооружения, этот самолет считается ключевым элементом американских вооруженных сил. Его ориентировочная стоимость составляет 100 миллионов долларов. По данным ресурса FlightGlobal.com, на вооружении у США около 400 истребителей F-35.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия США потеряла самый современный в мире истребитель F-35. В сеть попало видео падение самолета.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск раскритиковал истребитель F-35.