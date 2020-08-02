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Главная Новости Мир США В США разгорелся масштабный лесной пожар: тысячи людей эвакуируют
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В США разгорелся масштабный лесной пожар: тысячи людей эвакуируют

Калифорнийские леса горят по причине высокой температуры воздуха, отравляя воздух за сотни километров вокруг

сегодня, 19:46
Автор:

Екатерина Белоброва
В США разгорелся масштабный лесной пожар: тысячи людей эвакуируют

В американском штате Калифорния стихийным пламенем занялся лес, сейчас люди массово проходят эвакуацию от места горения. Об этом сообщает CNN.

Сейчас 7,8 тысячи человек эвакуировані, ликвидацию пожара проводят 375 спасателей с помощью бульдозеров и авиации.

В местных отелях и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации, а  Служба спасения 911 заявляет, что все центры эвакуации будут проверять при входе у жителей температуру, наличие маски и призывают соблюдать социальное дистанцирование из-за продолжения пандемии на уровне всего штата.

По его словам, ранее обнародованная цифра в 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и в данный момент эта информация не соответствует действительности, потому, что уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/08/02/us/california-firefighters-covid-pandemic/index.html
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