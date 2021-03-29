В США разрабатывают "паспорт вакцинации" - каким он будет

В США разрабатывают собственные "паспорта вакцинации". Над их созданием работают администрация президента вместе с частными компаниями. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Паспорт вакцинации - в Америке разрабатывают приложение-документ. Фото: bbci.co.uk

В сообщении отмечается, что данные паспорта будут доступны в электронном варианте. Документ можно будет открыть в приложении на телефоне.

Однако, если у человек не будет смартфона, он должен распечатать "паспорт вакцинации".

Данный паспорт будет абсолютно бесплатным для всех граждан Америки.

В настоящее время проводятся активные работы по созданию документа. Приложение делают максимально защищенным от взломов и подделок.

В Соединенных штатах задумались о создании паспорта из-за увеличения количества компаний, которые требуют от рабочих и граждан предоставлять доказательства и сертификаты о прививках от коронавируса.

Напомним, что в Венгрии также создали приложение, подтверждающее факт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает электронный портал "Венгерская нация". Через сервис можно узнать, когда и каким образом владелец был диагностирован на наличие инфекции, а также был ли он привит от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения резко раскритиковала идею Еврокомиссии о выдаче паспортов вакцинации от коронавируса. По мнению экспертов, идея обречена на провал, поскольку нет данных о том, насколько вакцина предохраняет от повторного заражения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует просмотреть мнения экспертов о введении "паспортов вакцинации".





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